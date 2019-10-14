Марш УПА завершився біля Офісу Президента.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Акція почалася о 14:30 в парку Шевченка і завершилася на вул. Банковій біля Офісу Президента.

У марші взяли участь 12 - 15 тис. активістів, переважно членів націоналістичних партій "Свобода", "Нацкорпус" і "Правий сектор".

Вони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі.

Конфлікти не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, в 14:00 близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва.



Пізніше біля Офісу Президента "Правий сектор" обклеїв будівлю ОП портретами воїнів, які загинули в АТО.



Вже о 16:00 близько 5 тис. активістів почали "марш проти капітуляції" в центрі Києва.



Крім того, в Києві вже закінчився марш в підтримку Марківа.



Через ходу і футбол у Києві обмежать рух транспорту.



Раніше Посольство США закликало українців провести День захисників України без насильства. А Зеленський закликав на День захисника не піддаватися на провокації.