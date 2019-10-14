Марш УПА завершився біля Офісу Президента.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nАкція почалася о 14:30 в парку Шевченка і завершилася на вул. Банковій біля Офісу Президента.\r\nУ марші взяли участь 12 - 15 тис. активістів, переважно членів націоналістичних партій "Свобода", "Нацкорпус" і "Правий сектор".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі.\r\nКонфлікти не зафіксовані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в 14:00 близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва. Пізніше біля Офісу Президента "Правий сектор" обклеїв будівлю ОП портретами воїнів, які загинули в АТО. Вже о 16:00 близько 5 тис. активістів почали "марш проти капітуляції" в центрі Києва. Крім того, в Києві вже закінчився марш в підтримку Марківа.Через ходу і футбол у Києві обмежать рух транспорту.Раніше Посольство США закликало українців провести День захисників України без насильства. А Зеленський закликав на День захисника не піддаватися на провокації.