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14 октября 2019, понедельник, 07:01 527
Общество 2019-10-14T08:34:28+03:00
Українські Новини
В центре Киева ограничат движение транспорта и продлят работу метро: список улиц

В центре Киева ограничат движение транспорта и продлят работу метро: список улиц

Перекрытие дорог. Фото: dorinfo.ru
Перекрытие дорог. Фото: dorinfo.ru

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить движение транспорта в центре и продлить работу метрополитена на 1 час в связи с квалификационным матчем "Евро-2020" между национальными сборными командами Украины и Португалии 14 октября.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1778, передают Українські Новини.

Так, с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября будут запрещены остановки и стоянки транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова), ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской), ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) и  ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской); с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября запрещено движение транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Жилянской (от ул. Большой Васильковской), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной), кроме наземного пассажирского транспорта; с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября запрещено движение транспорта на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской), кроме наземного пассажирского транспорта; с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября - движение транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Деловой до ул. Жилянской), кроме наземного пассажирского транспорта.

Также запрещено движение всех видов транспорта на время проведения марша болельщиков сборной Украины по маршруту: парк им. Тараса Шевченко - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Рогнединская - ул. Эспланадная - Спортивная площадь Троицкая площадь - Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

Кроме этого, в ночь с 14 на 15 октября киевский метрополитен будет работать на 1 час дольше.

Как сообщали Українські Новини, Киев намерен ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода 12-14 октября. Отметим, реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.

Тем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. 

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