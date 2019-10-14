Посольство США призывает украинцев провести День защитников Украины без насилия

Посольство США в Украине (Киев) желает украинцам провести День защитников Украины без насилия с уважением к героям.

Об этом посольство написало в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", - говорится в сообщении.

По данным Национальной полиции, 14 октября по случаю празднования Дня защитника Украины запланировано проведение 448 массовых мероприятий, в которых ожидается участие более 200 тыс. граждан, наиболее многочисленные мероприятия ожидаются в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева с 14:00 понедельника будет перекрыто движение транспорта в связи с массовыми акциями.

В понедельник в Киеве пройдут марши националистов "Защитим украинскую землю" и противников предоставления Донбассу особого статуса "Нет капитуляции".

1,5 тыс. полицейских и нацгвардейцев обеспечивают правопорядок в День защитника Украины в Киеве.



Тем временем Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации.