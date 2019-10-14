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14 октября 2019, понедельник, 16:37 1085
Общество 2019-10-14T18:00:01+03:00
Українські Новини
На ступени синагоги в Киеве подбросили "окровавленное" чучело с фото Коломойского

На ступени синагоги в Киеве подбросили "окровавленное" чучело с фото Коломойского

Чучело Коломойского. Фото: Facebook/Игорь Мосийчук
Чучело Коломойского. Фото: Facebook/Игорь Мосийчук

Сегодня, 14 октября, на лестницу синагоги им. Бродского в Киеве неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского вместо лица, залитое красной краской. Об этом сообщил бывший депутат Игорь Мосийчук в Facebook.

Отмечается, что чучело принесли к синагоге примерно в 15:30. Бывший нардеп назвал выходку идиотской и предположил, что это может быть провокация Кремля.

Фото: Facebook/ igor.mosijcukФото: Facebook/ igor.mosijcuk

Как сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы и День защитника Украины

Ранее стало известно, что 14 октября в Киеве планируется два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции.

В связи с этим Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября

Кроме того, в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива. А также в Киеве проходит марш УПА

Участники марша УПА в Киеве дошли к Офису Президента, где "Правый корпус" обклеил здание ОП портретами погибших воинов АТО.  Конфликтов пока не зафиксировано. 

Тем временем Зеленский 14 октября встретится с военными на Донбассе

Больше новостей о: Киев Чучело Синагога День защитника Украины Игорь Коломойский

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