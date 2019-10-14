На ступени синагоги в Киеве подбросили "окровавленное" чучело с фото Коломойского

Сегодня, 14 октября, на лестницу синагоги им. Бродского в Киеве неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского вместо лица, залитое красной краской. Об этом сообщил бывший депутат Игорь Мосийчук в Facebook.\r\nОтмечается, что чучело принесли к синагоге примерно в 15:30. Бывший нардеп назвал выходку идиотской и предположил, что это может быть провокация Кремля.\r\nФото: Facebook\/ igor.mosijcuk\r\nКак сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы и День защитника Украины. Ранее стало известно, что 14 октября в Киеве планируется два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции.В связи с этим Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября. Кроме того, в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива. А также в Киеве проходит марш УПА. Участники марша УПА в Киеве дошли к Офису Президента, где "Правый корпус" обклеил здание ОП портретами погибших воинов АТО. Конфликтов пока не зафиксировано. Тем временем Зеленский 14 октября встретится с военными на Донбассе. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n