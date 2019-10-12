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12 октября 2019, суббота, 17:25 23
Силовые структуры 2019-10-12T17:26:27+03:00
Українські Новини
Генштаб усилил охрану военных объектов и привел их в боевую готовность

Генштаб усилил охрану военных объектов и привел их в боевую готовность

Генштаб. Фото: ukraina.ru
Генштаб. Фото: ukraina.ru

Генеральный штаб Вооруженных сил усилил охрану военных объектов и повысил боеготовность воинских частей во избежание провокаций 12-14 октября в то время, как посольство США посоветовало своим гражданам держаться подальше от марша УПА.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба, передают Українськi Новини.

"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач. Охрана военных объектов повышена, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме", - сказано в нем.

Генеральный штаб предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп. Также Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе.

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