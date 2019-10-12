Генштаб усилил охрану военных объектов и привел их в боевую готовность

Генеральный штаб Вооруженных сил усилил охрану военных объектов и повысил боеготовность воинских частей во избежание провокаций 12-14 октября в то время, как посольство США посоветовало своим гражданам держаться подальше от марша УПА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба, передают Українськi Новини.

"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач. Охрана военных объектов повышена, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме", - сказано в нем.

Генеральный штаб предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп. Также Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе.