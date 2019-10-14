Сегодня День защитника Украины: поздравления в картинках

Поздравления с День защитника Украины. Открытка: krainau.cоm

Поздравления с День защитника Украины. Открытка: krainau.cоm

В Украине в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника. Традиционно, в этот день принято поздравлять мужчин и женщин, которые стоят на страже мирного неба нашей страны.

Українські Новини подготовили подборку открыток, которыми можно поздравить защитников Украины.

Напомним, ежегодное празднование Дня защитника Украины 14 октября учредил в 2014 году Президент Петр Порошенко. А празднование 23 февраля Дня защитника Отечества было отменено.

В 2015 году этот праздник стал официальным государственным выходным.

Следует помнить, что 14 октября Украина отмечает четыре праздника сразу – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, и годовщину создания УПА.

Напомним, на День защитника в Украине ожидается приход бабьего лета с ливнями.