Сегодня День защитника Украины: поздравления в картинках

В Украине в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника. Традиционно, в этот день принято поздравлять мужчин и женщин, которые стоят на страже мирного неба нашей страны.\r\nУкраїнські Новини подготовили подборку открыток, которыми можно поздравить защитников Украины.\r\nНапомним, ежегодное празднование Дня защитника Украины 14 октября учредил в 2014 году Президент Петр Порошенко. А празднование 23 февраля Дня защитника Отечества было отменено. \r\nВ 2015 году этот праздник стал официальным государственным выходным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСледует помнить, что 14 октября Украина отмечает четыре праздника сразу – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, и годовщину создания УПА.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, на День защитника в Украине ожидается приход бабьего лета с ливнями. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n