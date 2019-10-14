На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции

Акция протеста против капитуляции под ОПУ. Фото: Олег Богачук/censor.net

Акция протеста против капитуляции под ОПУ. Фото: Олег Богачук/censor.net

В Киеве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии состоится традиционный марш УПА "Защитим украинскую землю!".

Мероприятие начнется в 13:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева.

Главное требование марша - не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом.

Кроме того, в 16:00 в парку Шевченко начнется марш "Нет капитуляции!".

В День защитника Украины пройдет марш сопротивления капитуляции, инициированный ветеранами российско-украинской войны.

Мероприятие состоится без политической символики.

Участники акции требуют от властей запретить: отвод украинских войск от линии разграничения, внедрение особого статуса ОРДЛО, амнистию боевикам т.н. "ДНР/ЛНР", создание "народных милиций" в ОРДЛО, выборы на оккупированных территориях без получения контроля на границе.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября 2018 года в Киеве также проходил марш УПА. Тогда в марше взяли участие 14 тысяч националистов.