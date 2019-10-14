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14 октября 2019, понедельник, 06:05 558
Жизнь 2019-10-14T06:05:02+03:00
Українські Новини
Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника

Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника

Покров Пресвятой Богородицы. Фото: svyat.kievcity.gоv.uа
Покров Пресвятой Богородицы. Фото: svyat.kievcity.gоv.uа

Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который с 2014 года совпадает с праздником Дня защитника Украины. Українські Новини собрали приметы связанные с этим днем.

Так, в основу праздника положено предание о явлении известному христианскому святому Андрею Юродивому Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери.

А название праздника связывают с первым осенним снегом, покрывающим землю, который сравнивают с сияющим белым покрывалом Богородицы.

Примет в такой праздник существует большое количество, связанных как с погодой, так и с замужеством. 

Отметим, что именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы начинается пора осенних свадеб.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы, связанные с погодой:

  • Журавли улетели - зима наступит рано и будет холодной
  • Если дуб и береза осыпались, то год будет легкий, а если нет - тяжелым
  • Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут первые морозы
  • Если на Покров идет снег, то и Дмитриеву дню (8 ноября) быть снежным
  • Если первый снег до Покрова выпадет, то зима наступит поздно
  • Какова погода на Покров, такова и зима будет

Также в народе много примет, связанных со свадьбой и Покровом. Например, считается, что чем больше снега выпадет в этот день, тем больше свадеб сыграют в текущем году.

А незамужние девушки старались повеселиться на Покров, так как верили, что можно встретить в таком случае достойного жениха.

Кроме того, считалось, что если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.

Ранее сообщалось, что нужно знать о великом празднике Покровы Божьей Матери.

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