Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника

Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который с 2014 года совпадает с праздником Дня защитника Украины. Українські Новини собрали приметы связанные с этим днем.\r\nТак, в основу праздника положено предание о явлении известному христианскому святому Андрею Юродивому Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери.\r\nА название праздника связывают с первым осенним снегом, покрывающим землю, который сравнивают с сияющим белым покрывалом Богородицы.\r\nПримет в такой праздник существует большое количество, связанных как с погодой, так и с замужеством. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтметим, что именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы начинается пора осенних свадеб.\r\nПриметы на Покров Пресвятой Богородицы, связанные с погодой:\r\n\r\nЖуравли улетели - зима наступит рано и будет холодной\r\nЕсли дуб и береза осыпались, то год будет легкий, а если нет - тяжелым\r\nОткуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут первые морозы\r\nЕсли на Покров идет снег, то и Дмитриеву дню (8 ноября) быть снежным\r\nЕсли первый снег до Покрова выпадет, то зима наступит поздно\r\nКакова погода на Покров, такова и зима будет\r\n\r\nТакже в народе много примет, связанных со свадьбой и Покровом. Например, считается, что чем больше снега выпадет в этот день, тем больше свадеб сыграют в текущем году.\r\nА незамужние девушки старались повеселиться на Покров, так как верили, что можно встретить в таком случае достойного жениха.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, считалось, что если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.\r\nРанее сообщалось, что нужно знать о великом празднике Покровы Божьей Матери.