Сегодня Зеленский встретится с военными ООС в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтил минутой молчания павших защитников Украины и планирует осуществить рабочий визит в Донецкую область.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, что у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", - говорится в нем.

Также сегодня Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

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