"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО

Активісти обклеїли будівлю Офісу Президента портретами загиблих воїнів АТО.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nБлизько 15:30 учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій.\r\nКолона "Правого сектора" дістала портрети загиблих воїнів АТО і обклеїла ними парадний вхід в Офіс Президента.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож на вул. Банковій розпочався мітинг. Конфліктів не зафіксовано.\r\nБезпосередньо вхід в будівлю Офісу Президента охороняють лише 6 поліцейських.[gallery-6069]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, о 14:30 близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва.\r\nРаніше Посольство США закликало українців провести День захисників України без насильства. А Зеленський закликав на День захисника не піддаватися на провокації. Також стало відомо, що у Києві обмежать рух транспорту через ходу і футбол. Крім того, 14 жовтня у Києві пройде два марші: в честь 77-річчя УПА і проти капітуляції.У свою чергу Генштаб посилив охорону військових об'єктів, щоб уникнути провокацій 12-14 жовтня. Тим часом у Києві вже пройшов марш на підтримку Марківа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n