"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО

Активісти обклеїли будівлю Офісу Президента портретами загиблих воїнів АТО.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Близько 15:30 учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій.

Колона "Правого сектора" дістала портрети загиблих воїнів АТО і обклеїла ними парадний вхід в Офіс Президента.

Також на вул. Банковій розпочався мітинг. Конфліктів не зафіксовано.

Безпосередньо вхід в будівлю Офісу Президента охороняють лише 6 поліцейських.



