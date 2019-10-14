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14 жовтня 2019, понеділок, 16:11 11
Суспільство 2019-10-14T16:12:31+03:00
Українські Новини
"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО

"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО

Активісти обклеїли будівлю Офісу Президента портретами загиблих воїнів АТО.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Близько 15:30 учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій.

Колона "Правого сектора" дістала портрети загиблих воїнів АТО і обклеїла ними парадний вхід в Офіс Президента.

Також на вул. Банковій розпочався мітинг. Конфліктів не зафіксовано.

Безпосередньо вхід в будівлю Офісу Президента охороняють лише 6 поліцейських.


ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.

Як повідомляли Українські Новини, о 14:30 близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва.

Раніше Посольство США закликало українців провести День захисників України без насильства. А Зеленський закликав на День захисника не піддаватися на провокації.

Також стало відомо, що у Києві обмежать рух транспорту через ходу і футбол.

Крім того, 14 жовтня у Києві пройде два марші: в честь 77-річчя УПА і проти капітуляції.

У свою чергу Генштаб посилив охорону військових об'єктів, щоб уникнути провокацій 12-14 жовтня.

Тим часом у Києві вже пройшов марш на підтримку Марківа.

 

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