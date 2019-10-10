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10 октября 2019, четверг, 10:24 380
Президент 2019-10-10T10:35:14+03:00
Українські Новини
Что шепчет Богдан? - Перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей

Что шепчет Богдан? - Перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей

Протест под Kyiv Food Market.
Протест под Kyiv Food Market.

До 20 людей небольшими группами или с одиночными пикетами протестуют перед зданием Kyiv Food Market в Киеве, где в 10:00 начался так называемый пресс-марафон с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Перед зданием два человека стоят с большим транспарантом "Мэр Днипра Филатов грабит".

До 10 представителей партии "Всеукраинское объединение "Свобода" держат небольшие табличками "Спроси" с вопросами, которые, по их мнению, стоит задать Президенту: "почему не сложили мандат кнопкодавы?", "когда закончится эпоха бедности?", "что шепчет Богдан?" и т. д.

Два человека пришли с плакатами с просьбой уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Перед зданием ходят еще несколько людей с различными плакатами. Они ничего не скандируют. Ситуация спокойная.

В четверг в течение всего дня Зеленский намерен провести "пресс-марафон", в ходе которого представители медиа будут задавать вопросы Президенту группами по 7-10 человек, сменяя друг друга каждые полчаса.

Протест под Kyiv Food Market.Протест под Kyiv Food Market.

Как сообщали Українські Новини, "Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили. Тем временем на пресс-марафон к Зеленскому аккредитировались больше 300 журналистов.

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