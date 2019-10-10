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10 жовтня 2019, четвер, 11:00 15
Президент 2019-10-10T11:18:21+03:00
Українські Новини
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка

Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдина помилка колишнього Президента Петра Порошенка в тому, що йому здається, що він може бути лідером іншого Майдану.

Про це Зеленський сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Помилка Порошенка в одному - йому здається, що він може бути лідером іншого Майдану", - сказав він.

Зеленський додав, що Порошенко забуває, що він вже не Президент і висловив побоювання, що він не вірить у те, що вже не обіймає цю посаду.

Також Президент звинуватив Порошенка в тому, що він підштовхує людей засобами і діями до нового Майдану.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що хотів прийти на прес-марафон у спортивній формі після пробіжки. Також перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей.

Тим часом Зеленський порадив жителям Донбасу розмовляти з телевізором, а журналісти вишикувалися в чергу на прес-марафон Зеленського.

Раніше прес-служба Президента оголосила про проведення Володимиром Зеленським прес-марафону.

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