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10 октября 2019, четверг, 09:50 731
Президент 2019-10-10T09:50:56+03:00
Українські Новини
Журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского

Журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского

У здания бывшего завода "Арсенал", где ныне расположен FoodMarket, собираются журналисты – в 10:00 на фудкорте должна начаться встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Украинская правда.

Перед входом в маркет на улице Московской, 8 стоят рамки металлоискателей, у них небольшая очередь тех, кто сможет задать вопрос президенту. 

Бывший завод Бывший завод "Арсенал". Фото: Украинская правда

Бывший завод Бывший завод "Арсенал". Фото: Украинская правда

Встреча с Зеленским будет проходить на втором этаже фудкорта в отдельной зоне. 

После того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию.

"Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили.

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