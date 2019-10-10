Журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского

У здания бывшего завода "Арсенал", где ныне расположен FoodMarket, собираются журналисты – в 10:00 на фудкорте должна начаться встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Украинская правда.

Перед входом в маркет на улице Московской, 8 стоят рамки металлоискателей, у них небольшая очередь тех, кто сможет задать вопрос президенту.

Бывший завод "Арсенал". Фото: Украинская правда

Бывший завод "Арсенал". Фото: Украинская правда

Встреча с Зеленским будет проходить на втором этаже фудкорта в отдельной зоне.

После того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию.

"Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили.