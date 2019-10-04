Опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена

Несмотря на отрицание Дональдом Трампом давления на Владимира Зеленского, США выдвигали Украине условие расследования дела против сына бывшего вице-президента Джо Байдена для организации официального визита Зеленского к Трампу в Вашингтон и передачи 250 миллионов долларов финансовой поддержки на усиление безопасности.

Об этом свидетельствует переписка между подавшим в отставку специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором и помощником Зеленского Андреем Ермаком, полученная комитетами Палаты представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) по иностранным делам, по разведке и по надзору и реформам, опубликованная "Associated Press", передают Українськi Новини.

Согласно ей, в июле организовывался телефонный разговор между Ермаком и адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Наиболее важно, чтобы Зеленский сказал, что поможет с расследованием", - писал Волкер.

В этом контексте Тейлор отметил, что по словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка "Зеленский чувствительно относится к тому, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не просто как инструмент Вашингтона во внутренней предвыборной политике".

Перед телефонным разговором непосредственно Зеленского и Трампа Волкер предупредил Ермака о том, что он слышал из Белого дома, что "если Зеленский убедит Трампа, что будет расследовать и докопается до сути того, что произошло в 2016, то будет объявлена дата визита в Вашингтон".

После того как беседа Президентов состоялась Ермак сообщил Волкеру, что Трамп предложил Зеленскому избрать любую удобную дату для визита в Вашингтон в сентябре и тот выбрал 20-22.

Далее из переписки следует, что американская сторона ожидала публичного заявления Зеленского, а Волкер хотел "посоветовать Зеленскому, что именно ему говорить".

Вместе с тем Ермак заявил, что было бы логично выступать с заявлением после того, как Украина получит подтверждение США по датам визита.

"Как только у нас будет дата, мы созовем пресс-брифинг, анонсируем будущий визит и очертим видение перезагрузки украинско-американских отношений, включая среди прочего расследование по Burisma и вмешательстве в выборы", - написал Ермак Волкеру.

Текст предполагаемого заявления Зеленского согласовывали между собой Волкер и Сондленд.

Однако 28 августа Ермак прислал Волкеру новость о том, что Трамп заморозил передачу Украине военной помощи.

Позже Трамп отменил визит в Польшу, где должна была пройти его короткая встреча с Зеленским.

В этом контексте Тейлор поинтересовался у коллег "зависит ли военная помощь и визит в Белый дом от расследований".

"Это кошмар, если они дадут интервью и не получат военную помощь. Русским это понравится. Месседж, который мы посылаем украинцам (и русским) решением по военной помощи - ключевой. Этой задержкой мы уже поколебали их веру в нас. Это мой сценарий из кошмарных снов. Я думаю, это безумие задерживать военную помощь для помощи с политической кампанией", - писал Тэйлор.

В свою очередь Сондленд ответил, что Тэйлор неправильно протрактовал намерения Трампа и на самом деле тот просто хочет убедиться, что Зеленский выполнит обещания относительно прозрачности и реформ.

Этим сообщением от 9 сентября документ завершается.

Как сообщали Українськi Новини, в США запущена процедура импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора для получения политической выгоды.

Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским, хотя действительно просил в нем разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена Хантера.

Более того, Трамп готов обнародовать больше разговоров с Зеленским, хотя тот против.

Зеленский делом сына Байдена не хочет вмешиваться в выборы США, и заявил, что у Украины есть более важные дела, чем дело Байдена.