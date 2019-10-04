Опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена

Несмотря на отрицание Дональдом Трампом давления на Владимира Зеленского, США выдвигали Украине условие расследования дела против сына бывшего вице-президента Джо Байдена для организации официального визита Зеленского к Трампу в Вашингтон и передачи 250 миллионов долларов финансовой поддержки на усиление безопасности.\r\nОб этом свидетельствует переписка между подавшим в отставку специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором и помощником Зеленского Андреем Ермаком, полученная комитетами Палаты представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) по иностранным делам, по разведке и по надзору и реформам, опубликованная "Associated Press", передают Українськi Новини.\r\nСогласно ей, в июле организовывался телефонный разговор между Ермаком и адвокатом Трампа Руди Джулиани.\r\n"Наиболее важно, чтобы Зеленский сказал, что поможет с расследованием", - писал Волкер.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ этом контексте Тейлор отметил, что по словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка "Зеленский чувствительно относится к тому, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не просто как инструмент Вашингтона во внутренней предвыборной политике".\r\nПеред телефонным разговором непосредственно Зеленского и Трампа Волкер предупредил Ермака о том, что он слышал из Белого дома, что "если Зеленский убедит Трампа, что будет расследовать и докопается до сути того, что произошло в 2016, то будет объявлена дата визита в Вашингтон".\r\nПосле того как беседа Президентов состоялась Ермак сообщил Волкеру, что Трамп предложил Зеленскому избрать любую удобную дату для визита в Вашингтон в сентябре и тот выбрал 20-22.\r\nДалее из переписки следует, что американская сторона ожидала публичного заявления Зеленского, а Волкер хотел "посоветовать Зеленскому, что именно ему говорить".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВместе с тем Ермак заявил, что было бы логично выступать с заявлением после того, как Украина получит подтверждение США по датам визита.\r\n"Как только у нас будет дата, мы созовем пресс-брифинг, анонсируем будущий визит и очертим видение перезагрузки украинско-американских отношений, включая среди прочего расследование по Burisma и вмешательстве в выборы", - написал Ермак Волкеру.\r\nТекст предполагаемого заявления Зеленского согласовывали между собой Волкер и Сондленд.\r\nОднако 28 августа Ермак прислал Волкеру новость о том, что Трамп заморозил передачу Украине военной помощи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПозже Трамп отменил визит в Польшу, где должна была пройти его короткая встреча с Зеленским.\r\nВ этом контексте Тейлор поинтересовался у коллег "зависит ли военная помощь и визит в Белый дом от расследований".\r\n"Это кошмар, если они дадут интервью и не получат военную помощь. Русским это понравится. Месседж, который мы посылаем украинцам (и русским) решением по военной помощи - ключевой. Этой задержкой мы уже поколебали их веру в нас. Это мой сценарий из кошмарных снов. Я думаю, это безумие задерживать военную помощь для помощи с политической кампанией", - писал Тэйлор.\r\nВ свою очередь Сондленд ответил, что Тэйлор неправильно протрактовал намерения Трампа и на самом деле тот просто хочет убедиться, что Зеленский выполнит обещания относительно прозрачности и реформ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЭтим сообщением от 9 сентября документ завершается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в США запущена процедура импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора для получения политической выгоды.\r\nТрамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.\r\nТрамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским, хотя действительно просил в нем разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена Хантера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБолее того, Трамп готов обнародовать больше разговоров с Зеленским, хотя тот против. \r\nЗеленский делом сына Байдена не хочет вмешиваться в выборы США, и заявил, что у Украины есть более важные дела, чем дело Байдена.