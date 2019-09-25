У нас много более важных дел, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Президент Владимир Зеленский на вопрос журналистов о том, чувствует ли он себя обязанным выполнить данное Президенту США Дональду Трампу обещание разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера ответил, что у Украины есть много других более важных дел, передают Українськi Новини.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина - независимая страна. и Генеральная прокуратура. Вы сами знаете, у нас новый генпрокурор - Руслан Рябошапка. Очень хороший, честный человек, с образованием, западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания? Вы меня извините, но у нас есть своя страна и у нас много более важных вопросов - это дела, которые важны для каждого украинца - дела Иловайска, Майдана, коррупции. Вы знаете, над чем он работает", - ответил Зеленский.

Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.

"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о просьбе Трампа относительно дела сына Байдена.

Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Президенты общались между собой и с прессой без переводчика.

Как сообщали Українськi Новини, также Зеленский заявил, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США.

Тем временем Зеленский начал встречу с Трампом.