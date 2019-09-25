У нас много более важных дел, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Президент Владимир Зеленский на вопрос журналистов о том, чувствует ли он себя обязанным выполнить данное Президенту США Дональду Трампу обещание разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера ответил, что у Украины есть много других более важных дел, передают Українськi Новини.\r\n"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина - независимая страна. и Генеральная прокуратура. Вы сами знаете, у нас новый генпрокурор - Руслан Рябошапка. Очень хороший, честный человек, с образованием, западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания? Вы меня извините, но у нас есть своя страна и у нас много более важных вопросов - это дела, которые важны для каждого украинца - дела Иловайска, Майдана, коррупции. Вы знаете, над чем он работает", - ответил Зеленский.\r\nЗеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.\r\nПервые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о просьбе Трампа относительно дела сына Байдена.\r\nЗеленский также заверил, что Трамп не давил на него.\r\nПрезиденты общались между собой и с прессой без переводчика.\r\nКак сообщали Українськi Новини, также Зеленский заявил, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем Зеленский начал встречу с Трампом.