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29 августа 2019, четверг, 08:08 40
Политика мира 2019-08-29T08:08:47+03:00
Українські Новини
Трамп приостановил выделение военной помощи в Украине, - СМИ

Трамп приостановил выделение военной помощи в Украине, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на топ-чиновника в Белом доме сообщает издание Politico.

Как уточнил источник, задержка касается $250 млн, которые Вашингтон собирался традиционно выделить Украине на нынешний финансовый год на укрепление системы безопасности и обороны.

Программу "Инициатива содействия безопасности Украины" оценят, чтобы убедиться, что средства "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов". Как отмечает издание, за эту инициативу Трамп взялся в то время, когда он начал "преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину" и снова настаивать на возвращении России в G7.

Анонимный высокопоставленный чиновник говорит, что причина такого решения - та же, что и с критикой Трампа в адрес НАТО: президент США хочет, чтобы другие союзники Украины "вкладывали свою справедливую долю".

В состав группы, которая пересматривает объемы военной помощи Украине, входят глава Пентагона Марк Эспер и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который еще вчера был в Киеве, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщали Українські Новини, Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8.

На саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

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