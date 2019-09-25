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25 сентября 2019, среда, 17:25 221 Документ
Президент 2019-09-25T17:47:26+03:00
Українські Новини
Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского

Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского

Белый дом. Фото: newsdaily.org.ua
Белый дом. Фото: newsdaily.org.ua

Белый дом обнародовал телефонный разговор Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля.

Сообщение об этом со ссылкой на стенограмму размещено на сайте Белого дома, передают Українські Новини.

"Президент Дональд Трамп выпустил рассекреченную, нередактированную стенограмму его телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля 2019 года. Стенограмму можно прочитать здесь (по ссылке)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Также Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу

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