Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского

Белый дом обнародовал телефонный разговор Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля.\r\nСообщение об этом со ссылкой на стенограмму размещено на сайте Белого дома, передают Українські Новини.\r\n"Президент Дональд Трамп выпустил рассекреченную, нередактированную стенограмму его телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля 2019 года. Стенограмму можно прочитать здесь (по ссылке)", - говорится в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.\r\nТрамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.\r\nТакже Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу