Трамп готов обнародовать больше разговоров с Зеленским, хотя тот против

Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Об этом они сообщили журналистам после того как Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеии Организации Объединенных Наций, передают Українськi Новини.

"Каждый человек может говорить что хочет. Пожалуйста, я же открыт. Ну опубликовали это письмо. Пожалуйста, хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между Президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, планы. Но я не боюсь этого. Вы сами видели", - сказал Зеленский украинским журналистам.

На уточняющий вопрос, согласовывал ли с ним Трамп публикацию стенограммы их беседы, Зеленский ответил отрицательно.

"Я не разговаривал перед этим с господином Трампом. Это была моя первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все на совместном обеде... Я не против, если нужно, например, юридическое разрешение. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, - нужно ли было разрешение письменное? Я вам сказал свои ощущения. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - сказал он.

В свою очередь Трамп на брифинге для американских СМИ заявил о готовности обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским.

"Грустно, что несмотря на всю ту огромную работу, которую мы проделали на этой неделе, пресса об этом даже не пишет. Демократы запустили эту "утку" во время ООН специально, потому что она отвлекает внимание от наших достижений в Нью-Йорке на ООН. Это все было запланировано. "Охота на ведьм" продолжается, но это сильно ударит по ним. Потому что, когда они смотрят на информацию - это смешно! Импичмент за такое? Когда у вас прекрасная встреча или телефонный разговор?", - сказал Трамп.

Он заявил о готовности опубликовать стенограммы не только своих звонков, но и вице-Президента США Майка Пенса Зеленскому.

"Это, кстати, был второй разговор. Думаю, стоит попросить первый также. Не верю, что они еще этого не сделали. Я слышал слух, что они хотят первый разговор. Он был прекрасным. Просите, и просите разговоры вице-президента, у него их также было несколько. Они все были хорошими, не было ничего, кроме поздравлений. Говорят, они попросят первый разговор. Можете получить его в любое время, когда захотите. Как и разговоры Майка Пенса, был один или два. Они все были идеальными", - сказал он.

Кроме переговоров 25 июля Трамп также звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Украине.

Трамп выразил готовность опубликовать стенограмму, если это важно, но отметил, что в целом выступает против практики обнародования переговоров.

"Мне не нравится идея публикации телефонных разговоров. Потому что, когда Президент или премьер-министр, король или королева звонят в США, то не хочется говорить, что мы покажем это "фейковым СМИ" и они позаботятся о том, чтобы вы выглядели, как дурак. Так сложно делать бизнес, ведь люди должны чувствовать себя комфортно. Поэтому мне это не нравится. Но говорили ужасные вещи и вранье о невинном звонке", - сказал он.

При этом Трамп заверил, что публикация стенограммы была согласована с украинской стороной.

"Мы разговаривали с Украиной об этом. Майк звонил своему коллеге. Потому, что если бы они не позволили это сделать, мы бы не сделали. Но он сказал, что это был очень невинный разговор, почему бы и нет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой действительно просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов на встрече украинский Президент заявил, что делом Байдена Зеленский не хочет вмешиваться в выборы США, и у Украины есть более важные дела, чем дело сына Байдена.