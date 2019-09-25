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25 сентября 2019, среда, 21:46 67
Внешняя политика 2019-09-25T21:57:04+03:00
Українські Новини
Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Зеленский и Трамп. Скриншот видео ТСН
Зеленский и Трамп. Скриншот видео ТСН

Президент Владимир Зеленский на вопрос журналистов о просьбе Президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера ответил, что не хочет вмешиваться в выборы в США, передают Українськi Новини.

"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в  открытые, демократические выборы в США", - ответил Президент.

Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.

"Вы слышали, что у нас был, мне кажется, хороший телефонный разговор. Он был нормальным, мы говорили о многом. Я думаю, вы читали, что никто на меня не давил", - ответил Зеленский на вопрос о Байдене.

Трамп также добавил, что не было никакого давления.

"У вас была возможность задать вопрос, и я ценю ответ", - сказал он.

После этого Трамп добавил, что деятельность сына Байдена - это коррупция, а "Зеленский был избран в первую очередь для прекращения коррупции".

Президенты общались между собой и с прессой без переводчика.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский начал встречу с Трампом.

Также в среду Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. 

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