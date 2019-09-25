Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Президент Владимир Зеленский на вопрос журналистов о просьбе Президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера ответил, что не хочет вмешиваться в выборы в США, передают Українськi Новини.\r\n"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США", - ответил Президент.\r\nЗеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.\r\nПервые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Вы слышали, что у нас был, мне кажется, хороший телефонный разговор. Он был нормальным, мы говорили о многом. Я думаю, вы читали, что никто на меня не давил", - ответил Зеленский на вопрос о Байдене.\r\nТрамп также добавил, что не было никакого давления.\r\n"У вас была возможность задать вопрос, и я ценю ответ", - сказал он.\r\nПосле этого Трамп добавил, что деятельность сына Байдена - это коррупция, а "Зеленский был избран в первую очередь для прекращения коррупции".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрезиденты общались между собой и с прессой без переводчика.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский начал встречу с Трампом.\r\nТакже в среду Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.