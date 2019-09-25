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25 сентября 2019, среда, 17:12 263
Внешняя политика 2019-09-25T17:19:14+03:00
Українські Новини
Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским

Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп ожидает извинений политических оппонентов после обнародования записи его разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по звонку с Президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный звонок - застал их врасплох!" - написал Трамп.

Как сообщали Українськi Новини, Трамп намерен обнародовать запись разговора с Зеленским 25 сентября.

Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу

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