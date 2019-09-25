Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп ожидает извинений политических оппонентов после обнародования записи его разговора с Президентом Владимиром Зеленским.\r\nОб этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по звонку с Президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный звонок - застал их врасплох!" - написал Трамп.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Трамп намерен обнародовать запись разговора с Зеленским 25 сентября.\r\nТрамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.\r\nПалата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.\r\nТем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n