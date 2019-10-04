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04 октября 2019, пятница, 11:37 794
Верховная Рада и партии 2019-10-04T11:38:07+03:00
Українські Новини
Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной

Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной

Депутат Рады от "Слуги народа" Николай Тищенко, которого ранее проганяли протестующие, был замечен за странным поведением в зале Верховной Рады.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

На ролике Тищенко заметно нервничает, трет нос, без остановки мечется. В конце концов депутат подошел к колонне и начал за ней от кого-то прятаться.

"А потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы", - сказано в описании к видео.

Как сообщали Українські Новини, Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера". Тем временем большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.

Ранее Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички. Кроме того, Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку. Ранее участник "Танцев со звездами" Тищенко выиграл выборы в 219 округе.

Больше новостей о: Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа" Николай Тищенко

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