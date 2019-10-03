"Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера

депутат от Слуги народа Николай Тищенко в ответ на вопрос журналистов о формуле Штайнмайера сравнил Украину с насосом "в котором ничего не работает". Об этом осообщает Громадское в четверг, 3 октября.

"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши предшественники, с насосом. Где, куда не возьмешь, не возьмешь... Что ни берешь, все что-то не работает", - сказал Тищенко.

Журналисты спросили у него по поводу формулы Штайнмайера, на что он ответил: "Я о формуле уже сказал. Это развод. Самое главное надо понять, только под наблюдением ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка".

"Так вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать, как... Или, не знаю, машину, покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот чтобы с ней справиться", - подытожил Тищенко.

Как сообщали Українські Новини, это не первый инциндент с участием депутата от "Слуги народа" Тищенко. 30 сентября, когда на Банковой собрались около двух сотен предпринимателей с разных городов Украины, Тищенко прогоняли со словами "Ганьба".



Ранее Тищенко обиделся на журналистку за то, что он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии. А позже Николай Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички.



Кроме того, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Тищенко назначил одним из своих помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап.