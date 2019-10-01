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  • Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге
01 октября 2019, вторник, 09:10 125
Политика 2019-10-01T09:11:24+03:00
Українські Новини
Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге

Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге

Николай Тищенко. Скриншот: Facebook/Евгений Хурсин
Николай Тищенко. Скриншот: Facebook/Евгений Хурсин

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время акции предпринимателей на улице Банковой потребовал защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две митингующие женщины. Соответствующее видео опубликовал блогер Евгений Хурсин в Facebook.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - написал блогер под видео.




Как сообщали Українські Новини, это не первый инциндент с участием депутата от "Слуги народа" Тищенко. 30 сентября, когда на Банковой собрались около двух сотен предпринимателей с разных городов Украины, Тищенко прогоняли со словами "Ганьба".

Ранее Тищенко обиделся на журналистку за то, что он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии. А позже Николай Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички. 

Кроме того, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Тищенко назначил одним из своих помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап. 

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