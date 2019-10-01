Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время акции предпринимателей на улице Банковой потребовал защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две митингующие женщины. Соответствующее видео опубликовал блогер Евгений Хурсин в Facebook.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - написал блогер под видео.







Как сообщали Українські Новини, это не первый инциндент с участием депутата от "Слуги народа" Тищенко. 30 сентября, когда на Банковой собрались около двух сотен предпринимателей с разных городов Украины, Тищенко прогоняли со словами "Ганьба".



Ранее Тищенко обиделся на журналистку за то, что он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии. А позже Николай Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички.



Кроме того, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Тищенко назначил одним из своих помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап.