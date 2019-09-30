Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ

В понедельник, 30 сентября, на улице Банковой собрались около двух сотен предпринимателей с разных городов Украины. Они просили Зеленского наложить вето на законы номер 1053-1 и 1073, сообщает "Информатор".\r\nК недовольным бизнесменам вышел депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко. Но его не стали слушать и прогнали с митинга. \r\nЗаконопроекты 1053-1 и 1073 Верховная Рада приняла еще в первом чтении. В них идет речь о новых правилах работы с кассовыми аппаратами. Бизнесмены недовольны новыми правилами, согласно которым весь бизнес обяжут закупить кассовые аппараты и платить налоги по чекам, согласно прибыли. Такие законы предприниматели считают убийственными для их дела. Согласно им, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПредприниматели требовали Зеленского наложить на вето на принятые законы. Они скандировали "Зеленский, выходи на кофе" и "Вето".\r\n\r\nИх услышал Николай Тищенко и, как опытный бизнесмен, вышел к микрофону. Но организаторы сразу отключили звук, а толпа под крики "Ганьба" прогнала нардепа с Банковой. Такое недовольство они выразили в следствие того, что Тищенко поддержал вышеупомянутые законопроекты на голосовании. Нардеп назвал митинг проплаченной провокацией и удалился в сопровождении полиции, которая ограждала его от разъяренных протестующих.\r\nПротест предпринимателей. Фото: "Информатор"\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНиколай Тищенко. Фото: "Информатор"\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперты считают штрафы за нарушения трудового законодательства угрозой бизнесу. Также украинские дипломаты выяснят, почему из-за российских санкций пострадали украинские предприниматели.\r\nТем временем всех предпринимателей обяжут предоставить клиентам возможность оплаты по безналу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n