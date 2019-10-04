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04 жовтня 2019, пʼятниця, 11:37 18
Верховна Рада і партії 2019-10-04T11:43:48+03:00
Українські Новини
Тищенко в Раді дивно поводився і ховався за колоною

Тищенко в Раді дивно поводився і ховався за колоною

Депутат Ради від "Слуги народу" Микола Тищенко, якого раніше проганяли протестувальники, був помічений за дивною поведінкою в залі Верховної Ради.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі TVgolosnaroda.

На ролику Тищенко помітно нервує, тре носа, без зупинки метається. Зрештою депутат підійшов до колони і почав за нею від когось ховатися.

"А потім голосував на вимкненій системі Рада за Закони", - сказано в описі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, Тищенко попросив захисту у поліції після дотику двох жінок-підприємниць на мітингу. Також "Слуга народу" Тищенко розповів про надувну ляльку і порівняв Україну з насосом на питання про "формулу Штайнмайєра". Тим часом більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайєра" та хто такий Штайнмайєр.

Раніше Тищенко в Раді нахамив журналістці і запропонував попити водички. Крім того, Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку. Раніше учасник "Танців з зірками" Тищенко виграв вибори в 219 окрузі.

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