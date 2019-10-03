Большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер

Новообранных депутатов украинской политической партии "Слуга народа" попросили объяснить, что из себя представляет "формула Штайнмайера", кто такой этот человек и в чем ее смысл, но ответить на вопрос смогли далеко не все.

Об этом депутаты сказали в коментариях для "Радіо Свобода".

Большинство ссылалось на то, что Президент Зеленский уже давно все объяснил касательно этого вопроса, и что все пункты и так четко прописаны.

"Вы сейчас хотите просто меня проверить. Но я ж не в школе чтобы меня проверять", - прокоментировал вопрос Александр Скичко. Высказав возмущение по поводу сомнений в его компетенции, он в итоге скрылся за дверью помещения для заседаний.

Член фракции "Слуга народа" Николай Тищенко изначально пытался уговорить журналистку ответить на заданный ею же вопрос, но после неудачи назвал "формулу Штайнмайера" инструментом, который воплотится в жизнь в будущем законе. Больше никакой информации получить не удалось.

Игорь Кривошеев заявил, что еще слишком мало данных по этому вопросу и они будут ждать переговоров в "нормандском формате", после которых можно будет дать какую-либо категорическую или критическую оценку. Но после добавил, что детальную информацию по "формуле Штайнмайера" рассказал в своем выситуплении Порошенко, где описано кто такой Штанмайер и почему он это сформулировал.

На вопрос о личности Штайнмайера Алексей Мовчан честно признался, что он понятия не имеет, а Олег Воронько поспешил на заседание, оставив вопрос без ответа.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет, а Порошенко считает "формулу Штайнмайера" сценарием Путина. Также Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений.