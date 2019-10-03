Большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер

Новообранных депутатов украинской политической партии "Слуга народа" попросили объяснить, что из себя представляет "формула Штайнмайера", кто такой этот человек и в чем ее смысл, но ответить на вопрос смогли далеко не все.\r\nОб этом депутаты сказали в коментариях для "Радіо Свобода".\r\nБольшинство ссылалось на то, что Президент Зеленский уже давно все объяснил касательно этого вопроса, и что все пункты и так четко прописаны.\r\n"Вы сейчас хотите просто меня проверить. Но я ж не в школе чтобы меня проверять", - прокоментировал вопрос Александр Скичко. Высказав возмущение по поводу сомнений в его компетенции, он в итоге скрылся за дверью помещения для заседаний. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧлен фракции "Слуга народа" Николай Тищенко изначально пытался уговорить журналистку ответить на заданный ею же вопрос, но после неудачи назвал "формулу Штайнмайера" инструментом, который воплотится в жизнь в будущем законе. Больше никакой информации получить не удалось. \r\nИгорь Кривошеев заявил, что еще слишком мало данных по этому вопросу и они будут ждать переговоров в "нормандском формате", после которых можно будет дать какую-либо категорическую или критическую оценку. Но после добавил, что детальную информацию по "формуле Штайнмайера" рассказал в своем выситуплении Порошенко, где описано кто такой Штанмайер и почему он это сформулировал.\r\nНа вопрос о личности Штайнмайера Алексей Мовчан честно признался, что он понятия не имеет, а Олег Воронько поспешил на заседание, оставив вопрос без ответа. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет, а Порошенко считает "формулу Штайнмайера" сценарием Путина. Также Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений.