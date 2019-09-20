Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко нахамил в кулуарах Верховной Рады журналисту "Радио Свобода". Видео инцидента появилось в Twitter "Радио Свобода".

Как видно на видео, депутату не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал.

Сначала Тищенко пытался игнорировать журналистку, а потом предложил ей: "Попейте водички, вам полезно".

Коллега Тищенко по фракции Артем Культенко заявил, что вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы.

Журналистка объяснила, что общественность подозревает нардепов "Слуги народа" в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, на что Тищенко отреагировал довольно эмоционально.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?", — возмутился он.

Когда же девушка отметила, что контролировать власть — это работа журналистов, депутат скрылся.





«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019





Как сообщали Українські Новини, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко выиграл выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).



Ранее Тищенко обиделся на журналистку за то, что он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии.