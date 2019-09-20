Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко нахамил в кулуарах Верховной Рады журналисту "Радио Свобода". Видео инцидента появилось в Twitter "Радио Свобода".\r\nКак видно на видео, депутату не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал.\r\nСначала Тищенко пытался игнорировать журналистку, а потом предложил ей: "Попейте водички, вам полезно".\r\nКоллега Тищенко по фракции Артем Культенко заявил, что вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЖурналистка объяснила, что общественность подозревает нардепов "Слуги народа" в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, на что Тищенко отреагировал довольно эмоционально.\r\n"А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?", — возмутился он.\r\nКогда же девушка отметила, что контролировать власть — это работа журналистов, депутат скрылся.\r\n\r\n«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com\/XCXn0GiHao\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n— Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко выиграл выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).Ранее Тищенко обиделся на журналистку за то, что он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии.