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20 сентября 2019, пятница, 12:33 212
Политика 2019-09-20T15:15:03+03:00
Українські Новини
Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички

Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички

Тищенко не понравились вопросы журналистки. Скриншот: видео/
Тищенко не понравились вопросы журналистки. Скриншот: видео/"Радио Свобода"

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко нахамил в кулуарах Верховной Рады журналисту "Радио Свобода". Видео инцидента появилось в Twitter "Радио Свобода".

Как видно на видео, депутату не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал.

Сначала Тищенко пытался игнорировать журналистку, а потом предложил ей: "Попейте водички, вам полезно".

Коллега Тищенко по фракции Артем Культенко заявил, что вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы.

Журналистка объяснила, что общественность подозревает нардепов "Слуги народа" в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, на что Тищенко отреагировал довольно эмоционально.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?", — возмутился он.

Когда же девушка отметила, что контролировать власть — это работа журналистов, депутат скрылся.




Как сообщали Українські Новини, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко выиграл выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).

Ранее Тищенко обиделся на журналистку за то, что он не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии.

Больше новостей о: Журналист Радио Свобода хамство Партия "Слуга народа" Николай Тищенко

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