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29 августа 2019, четверг, 11:13 46
Верховная Рада и партии 2019-08-29T11:25:14+03:00
Українські Новини
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку

Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку

Николай Тищенко
Николай Тищенко

Депутат Верховной Рады девятого созыва от партии "Слуга народа" Николай Тищенко во время разговора с журналисткой Радио Свобода не смог вспомнить, какое событие произошло 29 августа 2014 года. Видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

Так, Тищенко отказался в дальнейшем вовсе общаться с журналистами Радио Свобода.

Во время общения с Николаем Тищенко утром возле Стены памяти, посвященной трагическим событиям 2014 года в Иловайске, журналистка несколько раз спросила у депутата, знает ли он, что именно произошло 29 августа 2014 года.

"Мы решили (возложить цветы) как депутаты, сегодня мы принимаем присягу, именно поэтому мы здесь, чтоб это был сакральный для нас всех день, это день ответственности, чтобы все ощущали, для чего мы пришли, а мы пришли, чтобы менять государство", - заявил Тищенко.

При этом Тищенко заявил, что знает об Иловайской трагедии.

Как сообщали Українські Новини, 24 августа, в День независимости, на Шествии достоинства Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

Тем временем 29 августа исполняется пять лет с момента Иловайской трагедии.

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