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03 октября 2019, четверг, 13:14 1368
Внешняя политика 2019-10-03T13:21:40+03:00
Українські Новини
Не хочу давать деньги коррумпированной стране, - Трамп об Украине

Не хочу давать деньги коррумпированной стране, - Трамп об Украине

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Президент США Дональд Трамп объяснил свой июльский телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждением коррупции и подчеркнул, что он не хотел бы давать деньги такой коррумпированной стране как Украина после того, как нахамил журналисту.

Об этом он Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает Reuters.

"Я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о целях его звонка Зеленскому.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Кроме того, конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы по Украине.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.

Тем временем Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.

Больше новостей о: Коррупция президент США Украина-США Дональд Трамп

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