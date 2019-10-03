Не хочу давать деньги коррумпированной стране, - Трамп об Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил свой июльский телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждением коррупции и подчеркнул, что он не хотел бы давать деньги такой коррумпированной стране как Украина после того, как нахамил журналисту.

Об этом он Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает Reuters.

"Я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о целях его звонка Зеленскому.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Кроме того, конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы по Украине.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.

Тем временем Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.