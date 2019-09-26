Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского: главные тезы

Рассекреченная жалоба сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую опубликовал комитет по разведке Палаты представителей США, дала старт громкому скандалу: обвинению трампа во вмешательстве во внутренние дела Украины с целью повлиять на результаты будущих выборов президента. Дело дошло до официального начала формальной процедуры импичмента Трампа.

Краткое изложение документа наводит НВ.

Как сказано в жалобе, сотрудник разведки получил информацию от более чем шести чиновников о том, что президент США использует служебное положение для вмешательства во внутренние дела иностранного государства, чтобы обеспечить себе победу на президентских выборах в 2020 году. По его словам, речь идет об оказании давления на зарубежное государство, чтобы вынудить его провести расследование в отношении одного из главных конкурентов Трампа на предстоящих выборах.

По данным сотрудника разведки, центральной фигурой в этом деле является личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Также подозрения в причастности к делу пали на генпрокурора США Уильяма Барра.

Сотрудник разведки признает, что не является прямым свидетелем большинства описанных событий. Тем не менее, отмечает он, свидетельства его источников заслуживают доверия, поскольку почти во всех случаях они совпадают.

Информатор выразил глубокое убеждение в том, что свидетельства чиновников говорят о "серьезной и вопиющей проблеме, злоупотреблении или нарушении закона". Действия президента США, как сказано в документе, представляют угрозу для национальной безопасности США и подрывают усилия американского правительства по сдерживанию и противодействию иностранному вмешательству в выборы в США.

Секция І Звонок президента 5 июля

В жалобе сотрудника разведки указывается, что несколько чиновников Белого дома, непосредственно знакомых с содержанием телефонной беседы Трампа и Зеленского, сообщили ему, что после обмена любезностями в начале разговора президент США использовал оставшуюся его часть для продвижения личных интересов, а именно — стремился оказать давление на украинского лидера, чтобы тот предпринял действия, которые помогут Трампу победить на выборах в 2020 году. Речь идет о:

начале или продолжении расследования деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера;

помощи в раскрытии заявлений о вмешательстве России в США в выборы президента США 2016 года — с конкретной просьбой, чтобы Зеленский предоставил сервера, используемые комитетом Демократической партии США, которые исследовала американская фирма по кибербезопасности Crowdstrike, после чего сообщила о проникновении в них российских хакеров;

встрече или разговоре с двумя людьми, которых Трамп назвал в своими личными посланниками — Джулиани и Барром.

Сотрудник разведки отмечает, что Трамп похвалил генерального прокурора Юрия Луценко и отметил необходимость оставить его на этой должности. Сотрудник разведки напоминает о нескольких публичных заявлениях Луценко про расследование в отношении возможных преступлений сына Байдена.

Чиновники, рассказавшие информатору о содержании телефонного разговора, выразили обеспокоенность тем, что юристы Белого Дома уже обсуждают то, как нейтрализовать возможные последствия его огласки.

Также сотрудник разведки напомнил, что в официальном пресс-релизе по итогам телефонного разговора Офис президента Украины сообщил буквально следующее: Трамп сказал, что новое украинское правительство сможет быстро улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, мешающих двусторонним отношениям между Украиной и США.

Источники в Белом Доме рассказали сотруднику разведки, что никаких иных дел, кроме "дела Байдена" и вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, главы государств не обсуждали.

По данным информатора, телефонный разговор Трампа и Зеленского прошел в Ситуационном зале Белого Дома, и его свидетелями были около десятка чиновников, что является нормой. Чиновники, с которыми говорил сотрудник разведки, сообщили, что им не ограничивали доступ, так как все ожидали, что это будет обычный телефонный разговор с иностранным лидером.

Кроме чиновников из Белого Дома, телефонный разговор слушал сотрудник Госдепартамента Ульрих Брехбюль.

Информатор отмечает, что он был не единственным чиновником не из Белого дома, которому сообщили информацию о содержании звонка. Он предположил, что краткое содержание разговора передали нескольким чиновникам из Госдепартамента и разведки.

Секция II Попытка ограничить доступ к записи звонка

Через несколько дней после звонка информатор узнал от нескольких чиновников, что высокопоставленные сотрудники Белого дома попытались ограничить доступ ко всем записям телефонного звонка, особенно к официальной дословной стенограмме. Это сделало для него очевидным, что в Белом Доме понимают важность того, что всплыло во время разговора.

Чиновники из Белого дома сказали ему, что юристы Белого Дома им "приказали" удалить стенограмму в электронном виде из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся и могут быть доступны для высокопоставленных чиновников Белого Дома.

Вместо этого стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, которая используется для хранения особенно деликатной информации с точки зрения национальной безопасности.

Информатор отмечает, что не знает, были ли применены такие же меры, чтобы ограничить доступ к другим записям звонка, таким как временные записи от руки, сделанные теми, кто ее слушал.

Секция III Существующие опасения

26 июля, на следующий день после звонка, спецпредставитель США Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и другими украинскими политиками. Вместе с ним был посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

Ряд американских чиновников сообщил информатору, что послы Волкер и Сондланд дали советы украинским властям относительно того, что делать с требованиями президента США к Зеленскому.

Он также узнал от ряда американских чиновников, что около 2 августа Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского Андреем Ермаком. Американские чиновники охарактеризовали эту встречу, о которой на тот момент публично не сообщалось, как "прямое продолжение" звонка президента США Зеленскому касательно "дел", которые они обсуждали.

По отдельности ряд американских чиновников сказали информатору, что Джулиани, согласно сообщениям, связывался с несколькими другими советниками Зеленского, в том числе главой Офиса президента Андреем Богданом и и.о. главы СБУ Иваном Бакановым. (Согласно сообщению Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) от 22 июля, двое коллег Джулиани ездили в Киев в мае 2019 года и встречались там с Бакановым и еще одним близким советником Зеленского Сергеем Шефиром).

Информатор заявил, что не знает, встречались ли или говорили ли эти чиновники с Джулиани, но несколько американских чиновников по отдельности сказали ему, что Ермак и Баканов должны были отправиться в Вашингтон в середине августа.

9 августа президент США сказал репортерам: "Я думаю, что (президент Зеленский — ред.) собирается договориться с господином Путиным, и он будет приглашен в Белый Дом. И мы ждем с нетерпением встречи с ним. Его уже пригласили в Белый Дом, и он хочет приехать. И я думаю, он это сделает. Он очень разумный парень. Он хочет видеть мир в Украине, и я думаю, что он приедет он приедет очень скоро".

Секция IV Обстоятельства, которые привели к телефонному звонку президента США 25 июля

Начиная с конца марта 2019 года в онлайн-издании The Hill появилась серия статей. В этих статьях разные украинские чиновники, в особенности генпрокурор Юрий Луценко, сделали ряд заявлений, направленных против других украинских чиновников и нынешних, а также бывших американских чиновников. Луценко и его коллеги среди прочего заявляли:

что у них есть доказательства, что украинские чиновники, а именно глава НАБУ Артем Сытник и нардеп Сергей Лещенко "вмешивались" в президентские выборы в США в 2016 году якобы вместе с Демократическим национальным комитетом (руководящий орган Демократической партии США — ред.) и посольством США в Киеве.

(в примечании информатор сообщил, что Сытник и Лещенко — двое главных противников Луценко в Украине. У Луценко нет юридического образования и его широко критиковали в Украине за политизацию уголовных расследований и использование должности генпрокурора для защиты украинских чиновников-коррупционеров. Он публично враждовал с Сытником, который возглавляет единственный авторитетный украинский антикоррупционный орган, и вместе с Лещенко, бывшим журналистом-расследователем критиковали Луценко. В декабре 2018 украинский суд встал на сторону нардепа Борислава Розенблата, который утверждал, что Сытник и Лещенко "вмешались" в президентские выборы в США в 2016 году, опубликовав "амбарную книгу" Партии регионов. Розенблат обратился в суд в конце 2017 года, после попытки бежать из Украины во время расследования его коррупционной деятельности. 16 июля 2019 года Лещенко публично заявил, что украинский суд отменил это решение)

что посольство США в Киеве, а конкретно посол Мари Йованович, которая критиковала ГПУ за плохую репутацию в вопросе борьбы с коррупцией, якобы препятствовала украинским правоохранительным органам бороться с коррупцией. В том числе передала список тех, против кого нельзя возбуждать дела, и воспрепятствовала украинским прокурорам поехать в США специально, чтобы не дать им доставить их "доказательства" о выборах в США в 2016 году.

(В примечании информатор отметил, что 17 апреля Луценко заявил украинском изданию The Babel, что посол Йованович никогда не передавала такой список и что на самом деле такой список запрашивал он)

что бывший вице-президент Байден оказал давление на бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2016 году, чтобы он уволил генпрокурора Украины Виктора Шокина с целью остановить расследование в отношении компании Burisma — украинской энергетической компании, в которой работал сын вице-президента Байдена Хантер.

(В примечании информатор отметил, что Луценко 16 мая сказал Bllomberg, что бывший вице-президент Байден и его сын не являются предметом никакого из актуальных расследований в Украине, и что у него нет никаких доказательств против них. Один из высокопоставленных украинских прокуроров заявил Bloomberg 7 мая, что Шокин не занимался расследованием дела по Burisma, когда в 2016 году его отправили в отставку).

Информатор отметил, что Луценко также несколько раз публично заявлял, что хотел бы пообщаться непосредственно с генпрокурором США Барром на эти темы.

(В примечании он напомнил, что в мае генпрокурор Барр заявил, что он инициирует расследование "происхождения" расследования по России. Согласно отчету OCCRP от 22 мая, о котором упоминалось выше, двое коллег Джулиани работали с украинскими чиновниками, чтобы раскрыть информацию, которая могла бы стать частью этого расследования. В интервью Fox News 8 августа Джулиани утверждал, что Джон Дюрхам, которого генпрокурор Барр назначил главой расследования "провел много времени в Европе", потому что "вел расследование по Украине". Степень того, насколько Джулиани координировал свои усилия, связанные с Украиной, с генпрокурором Барром, информатору неизвестна)

Иноформатор отметил, что заявления Луценко появились вечером 31 марта, в вечер президентских выборов в Украине. Он обратил внимание, что к тому времени политический покровитель Луценко Петр Порошенко сильно отставал от Зеленского, согласно результатам опросов, и было похоже, что он проиграет. При этом Зеленский уже заявлял о желании сменить генпрокурора. 21 апреля Порошенко потерпел сокрушительное поражение.

Информатор напомнил, что публично сообщалось, о как минимум двух встречах Джулиани с Луценко: один раз в Нью-Йорке в конце января и второй раз — в Варшаве в середине февраля. Кроме того, публично сообщалось, что Джулиани в конце февраля общался с экс-генпрокурором Шокиным по скайпу, что было организованно двумя коллегами Джлиани.

Информатор напомнил, что 25 апреля в интервью Fox News президент США назвал заявления Луценко "большими" и "невероятными" и утверждал, что генпрокурор "захочет это увидеть".

Примерно 29 апреля информатор узнал от осведомленных с ситуацией американских чиновников, что посол Йованович была внезапно отозвана в Вашингтон высокопоставленными чиновниками Госдепартамента для "консультаций" и наиболее вероятно будет отправлена в отставку.

Примерно в то же время он узнал от американских чиновников, что "коллеги" Джулиани пытаются установить контакт с новой командой Зеленского.

6 мая Госдепартамент объявил, что назначение Йованович послом в Киеве будет окончено "как и планировалось".

Однако ряд американских чиновников сообщили информатору, что на самом деле срок ее полномочий сократили из-за давления в связи с заявлениями Луценко. Информатор напомнил, что Джулиани заявил в интервью украинским журналистам, которое было опубликовано 14 мая, что посол Йованович была "отправлена в отставку… потому что она была частью усилий против президента".

Информатор напомнил, что 9 мая The New Yourk Times сообщила, что Джулиани планировал поехать в Украину, чтобы оказать давление на украинское правительство, заставив его продолжить расследование, которое могло бы помочь президенту США переизбраться в 2020 году.

По словам информатора, в своих множественных публичных утверждениях Джулиани подтвердил, что он был сосредоточен на том, чтобы побудить украинские власти расследовать предполагаемое украинское вмешательство в американские выборы в 2016 году и якобы неблаговидные действия семьи Байдена.

Информатор отметил, что 10 мая после обеда президент США заявил в интервью Politico, что он планировал поговорить с Джулиани о поездке.

А через несколько часов Джулиани публично отменил свою поездку, заявив, что Зеленский "окружен врагами президента … и Соединенных Шатов".

Информатор сообщил, что 11 мая Луценко провел двухчасовую встречу с Зеленским, о чем публично заявил через несколько дней. Также Луценко публично заявил, что сказал Зеленскому, что хотел бы остаться на должности генпрокурора.

Информатор сообщил, что начиная с середины мая он слышал от многочисленных американских чиновников, что Джулиани в обход процедуры принятия решений в сфере национальной безопасности общался с украинскими чиновниками, ретранслируя им сообщения от Трампа и осуществляя обратную коммуникацию.

Он пишет, что в этот период времени послы Волкер и Сондланд (посол США при ЕС) встречались с Руди Джулиани в попытке "не допустить ущерба нацбезопасности США". Также Волкер и Сондланд встречались с представителями новых украинских властей — не только для того, чтобы обсудить текущие политические вопросы, но и чтобы научить только-только пришедших к власти политиков понимать и реагировать как на послания, которые приходят по официальным каналам с одной стороны, и со стороны Джулиани — с другой.

Приблизительно в это же время, пишет информатор, многочисленные американские чиновники сообщали ему, что новое украинское руководство пытаются подвести к ниже следующему — что разговор или встреча между Трампом и Зеленским будет возможно лишь в том случае, если Зеленский и его команда "выразят желание сыграть в мяч" по тем вопросам, которые, пишет информатор, публично озвучивали Луценко и Джулиани.

(При этом информатор отмечает, что это было общее понимание ситуации, о котором ему говорили американские чиновники с конца мая по начало июля 2019 года. Информатор говорит, что не знает, кто именно доносил эти мысли до украинской стороны).

Далее информатор напоминает, что вскоре после инаугурации президента Зеленского была публично обнародована информация о том, что Джулиани встречался с двумя другими украинскими чиновниками — Назаром Холодницким, руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и бывшим дипломатом Андреем Телиженко. "И Холодницкий, и Телиженко — союзники Луценко и озвучивали сходные обвинения в вышеупомянутой серии статей в издании The Hill", отмечает он.

Далее информатор перечисляет ряд последовавшие за этим событий в хронологическом порядке.

13 июня президент Трамп в интервью Джорджу Стефанополусу, телеканал ABC, рассказал, что с удовольствием получил бы от иностранного государства компромат на своих политических соперников.

21 июня, напоминает информатор, Джулиани написал твит, который гласит: "Новый президент Украины все еще молчит по поводу расследования вмешательства Украины в выборы в 2016 году и возможной взятки Байдена Порошенко. Время для лидерства и расследования обеих дел, если вы хотите очистить оба дела, если вы хотите очистить Украину от надругательств того, что наделали люди Хиллари и Клинтон" [в оригинале твита написано "люди Клинтон и Обамы" — ред.]

В середине июля, пишет информатор, он узнал о неожиданной смене политики в отношении американской помощи Украине.

Далее информатор предлагает ознакомиться с дополнительной информацией в приложении.

12 августа 2019 года

Дополнительная информация, относящаяся к секции II

В приложении информатор указывает, что согласно информации, которую он получил от многочисленных чиновников Белого Дома, стенограмма разговора Трампа с Зеленским была помещена в компьютерную систему, которой непосредственно управляет Директорат разведывательных программ Совета национальной безопасности США. Он отмечает, что эта компьютерная система используется для хранения разведывательной информации высочайшего уровня секретности.

По словам информатора со ссылкой на чиновников Белого Дома, некоторые из них выражали обеспокоенность по поводу того, что это является злоупотреблением в использовании системы и идет вразрез с обязанностями, которые выполняет Директорат разведывательных программ.

Со ссылкой на чиновников, работающих в Белом доме, с которыми общался информатор, это был не первый случай за время президентства Трампа, когда сверхсекретная система использовалась исключительно для защиты "политически щекотливой" информации.

Дополнительная информация, относящаяся к секции IV

Здесь информатор указывает, что не знает, являются ли приведенные ниже факты напрямую связанными с шагами американской администрации, которые он описывает, поэтому включил их в приложение.

Информатор отмечает: как он узнал от чиновников, правительства США, 14 мая 2019 года Трамп приказал вице-президенту Пенсу отменить свою поездку в Украину на церемонию инаугурации Зеленского 20 мая — вместо этого официальную делегацию возглавил Рик Перри, министр энергетики. По информации этих чиновников, пишет информатор, им дали ясно понять, что Трамп не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, как тот решил действовать. Он отмечает, что не знает, кем и при каких обстоятельствам чиновникам об этом сообщили.

Далее он пишет, что также не знает, было ли это связано с упомянутыми выше в письме разговорами в Администрации Трампа о том, что телефонный звонок или встреча с Зеленским будут зависеть от готовности последнего "сыграть в мяч" по тем вопросам, которые публично подняли Луценко и Джулиани.

В последнем абзаце приложения к записке говорится о том, что 18 июля чиновники офиса управления и бюджета (Office of Management and Budget — OMB) проинформировали соответствующие департаменты и агентства, что президент Трамп "ранее в этом месяце", то есть в июле распорядился приостановить всю помощь США Украине в сфере безопасности. Никто из чиновников не знал, почему появилось это распоряжение, отмечает информатор. На внутренних встречах департаментов 23 и 26 июля чиновники OMB еще раз четко заявили, что распоряжение приостановить эту помощь исходило напрямую от Трампа, но они были не в курсе политического обоснования этого решения.

"По состоянию на начало августа я слышал от американских чиновников, что ряд украинских чиновников были в курсе того, что американская помощь может находится под угрозой, но я не знаю, когда и от кого, они об этом узнали".

На этом записка информатора, обнародованная 26 сентября, заканчивается.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу.