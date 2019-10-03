Конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы по Украине

Демократы в Палате представителей США намерены вынудить администрацию президента Дональда Трампа предоставить документы о контактах с украинскими властями. Об этом сказано в меморандуме, подписанном конгрессменами, в четверг, 3 октября.

Меморандум направлен в Комитет по вопросам надзора и реформ в рамках расследования по импичменту президента США. Причиной подписания такого документа стало игнорирование со стороны администрации любых запросов демократов по поводу импичмента.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался принять это, и даже дать ответ комитетам", - говорится в документе.

Как сообщали Українські Новини, конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным. 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.