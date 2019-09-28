Спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку

"Курт Волкер, специальный представитель США в Украине, подал в отставку на следующий день после публикации сообщения о разоблачителях, в котором утверждалось, что Белый дом скрывает содержание телефонного разговора президента Дональда Трампа и президента Украины", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что Волкер стал ключевым действующим лицом в скандале, который касается жалобы информаторов касательно телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля, в ходе которого Трамп якобы оказал давление на Украину, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Известно, что позже Волкер организовал встречу между адвокатом президента США Руди Джулиани и советником Зеленского.

Сообщается, что Джулиани был заинтересован в том, чтобы Украина расследовала дела Байденов.

Известно, что на данный момент нет никаких доказательств совершения правонарушения ни Джо, ни Хантером Байденом. 25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора двух президентов, перевод с английского языка можно почитать здесь.

Ряд американских СМИ опубликовал информацию о телефонном разговоре, который грозил Трампу импичментом. Речь шла о том, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование относительно Хантера Байдена. Ряд СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал предоставление Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.



Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу.