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02 октября 2019, среда, 08:15 280
Политика 2019-10-02T09:00:01+03:00
Українські Новини
Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Волкер и Йованович согласились свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник чиновник комитета Палаты представителей, возглавляемого демократами, передает Reuters.

"Экс-посол США в Украине Мари Йованович даст показания 11 октября. Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер предстанет перед комитетами в четверг, 3 октября", - говорится в сообщении.

Ранее три комитета Палаты представителей Конгресса США запланировали слушания пяти действующих и бывших должностных лиц Государственного департамента в течение следующих двух недель.

В связи с этим Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о невозможности показаний экс-представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-посла США в Украине Мэри Йованович, обвинив демократов в Конгрессе в попытках "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента.

Как сообщали Українські Новини, конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным. 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.

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