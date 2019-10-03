Не хочу давати гроші корумпованій країні, - Трамп про Україну

Президент США Дональд Трамп пояснив свою липневу телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським обговоренням корупції і підкреслив, що він не хотів би давати гроші такій корумпованій країні, як Україна, після того, як нахамив журналісту.

Про це він Трамп заявив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії, повідомляє Reuters.

"Я не хотів би давати гроші країні, яка корумпована... Мені не подобається, коли моя країна залишається в дурнях", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про цілі його дзвінка Зеленському.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня. Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.

Крім того, конгрес США зобов'яже Трампа розкрити документи по Україні.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепартаменту у справах України Волкер подав у відставку.

Тим часом Волкер і Йованович погодилися свідчити у справі про імпічмент Трампа.