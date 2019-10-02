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02 октября 2019, среда, 20:46 62
Общество 2019-10-02T20:59:33+03:00
Українські Новини
Нет капитуляции! - По всей Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера"

Нет капитуляции! - По всей Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера"

На Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах сейчас проходят протесты. Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией", сообщает "24 канал".

1 октября украинская сторона подписала в Минске "формулу Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера.

Из-за этого вечером 1 октября в ряде городов Украины начались протесты. 2 октября на главные площади городов снова вышли несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины". Самый масштабный протест начался вечером в столице. Люди держат в руках флаги Украины, плакаты против формулы Штайнмайера и выкрикивают "Нет капитуляции!", "Россия – агрессор".

Активисты призывают власть Украины не подписывать документ формулы Штайнмайера, так как это представляет угрозу для суверенитета нашего государства.

Протесты в Киеве. Фото: Андрей Костюк/Протесты в Киеве. Фото: Андрей Костюк/"24 канал"

На митинг во Львове тоже начали собираться неравнодушные украинцы. Сейчас возле памятника Шевченко на проспекте Свободы протестуют около сотни людей.

Протесты во Львове. Фото: Юлия Гилей/Протесты во Львове. Фото: Юлия Гилей/"24 канал"

Кроме того, протесты проходят и в 18 городах Украины – Виннице, Краматорске, Мариуполе, Харькове, на Донбассе и других.

Протесты в Харькове. Фото: Харьков NOW/FacebookПротесты в Харькове. Фото: Харьков NOW/Facebook

Как сообщали Українські Новини, журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера". Вчера на Майдане также собирались противники "формулы Штайнмайера". На Майдане утром было спокойно, а под Радой собирались активисты.

Также большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили. В Харькове и Львове также прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера".

Тем временем Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины.

Больше новостей о: Акции протеста война на Донбассе Трехсторонняя контактная группа формула Штайнмайера

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