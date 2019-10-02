Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD после неожиданного визита Президента Владимира Зеленского в Нацбанк

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3008,304 100 долларов США 2455,5302 100 швейцарских франков 2453,729 1000 иен 226,7828 10 российских рублей 3,7738 100 евро 2676,0368

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке резко обвалилась после падения официального курса. Также агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года. Кроме того, в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века, а с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.

Тем временем Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен.