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02 октября 2019, среда, 05:48 211
Финансы 2019-10-02T05:48:02+03:00
Українські Новини
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели

Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели

Гривны.
Гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD после неожиданного визита Президента Владимира Зеленского в Нацбанк.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3008,304
100 долларов США 2455,5302
100 швейцарских франков 2453,729
1000 иен 226,7828
10 российских рублей 3,7738
100 евро 2676,0368

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке резко обвалилась после падения официального курса. Также агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года. Кроме того, в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века, а с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.

Тем временем Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен.

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