Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH\/USD после неожиданного визита Президента Владимира Зеленского в Нацбанк.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3008,304\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2455,5302\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2453,729\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n226,7828\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7738\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2676,0368\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке резко обвалилась после падения официального курса. Также агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года. Кроме того, в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века, а с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.\r\nТем временем Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен.