Гривна внезапно обвалилась: курс валют в первый день октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH\/USD в то время, как курс валют в обменниках взлетел после продолжительного падения.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n2974,7925\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2419,7474\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2429,1168\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n224,072\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7434\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2634,8629\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года. Тем временем "зеленый" пробьет психологическую отметку, а эксперт объяснил падение курса валют.\r\nКроме того, гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября.\r\nПри этом в последний день сентября доллар обвалился до уровня 2015 года. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.