Гривна внезапно обвалилась: курс валют в первый день октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD в то время, как курс валют в обменниках взлетел после продолжительного падения

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 2974,7925 100 долларов США 2419,7474 100 швейцарских франков 2429,1168 1000 иен 224,072 10 российских рублей 3,7434 100 евро 2634,8629

Раньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года. Тем временем "зеленый" пробьет психологическую отметку, а эксперт объяснил падение курса валют.

Кроме того, гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября.

При этом в последний день сентября доллар обвалился до уровня 2015 года. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.