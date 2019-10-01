Гривня раптово обвалилася: курс валют у перший день жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD в той час, як курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 вересня, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 2974,7925 100 доларів США 2419,7474 100 швейцарських франків 2429,1168 1000 ієн 224,072 10 російських рублів 3,7434 100 євро 2634,8629

Раніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара найближчими роками - агентство S&P дало прогноз до 2022 року. Тим часом "зелений" проб'є психологічну позначку, а експерт пояснив падіння курсу валют.

Крім того, гривня різко обвалилася на міжбанку в останній день вересня.

При цьому в останній день жовтня долар обвалився до рівня 2015 року. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.