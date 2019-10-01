Гривня раптово обвалилася: курс валют у перший день жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH\/USD в той час, як курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 вересня, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n2974,7925\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2419,7474\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2429,1168\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n224,072\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7434\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2634,8629\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара найближчими роками - агентство S&P дало прогноз до 2022 року. Тим часом "зелений" проб'є психологічну позначку, а експерт пояснив падіння курсу валют.\r\nКрім того, гривня різко обвалилася на міжбанку в останній день вересня.\r\nПри цьому в останній день жовтня долар обвалився до рівня 2015 року. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.