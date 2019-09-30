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30 сентября 2019, понедельник, 17:33 1362
Экономика 2019-09-30T17:41:31+03:00
Українські Новини
Гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября

Гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября

Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 24 коп. до 24,35 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,17-24,21 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,26-24,30 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,33-24,37 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,16% с 27,72 UAH/USD до 24,35 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился до уровня 2015 года и Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD.

Ранее аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью. Также доллар в обменниках Киева продолжает дешеветь.

Напомним, эксперты объяснили почему происходит падение доллара, одной из причин которой назвали приток валюты нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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