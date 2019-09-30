Гривна резко обвалилась на межбанке в последний день сентября

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 24 коп. до 24,35 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,17-24,21 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,26-24,30 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,33-24,37 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,16% с 27,72 UAH/USD до 24,35 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился до уровня 2015 года и Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD.

Ранее аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью. Также доллар в обменниках Киева продолжает дешеветь.

Напомним, эксперты объяснили почему происходит падение доллара, одной из причин которой назвали приток валюты нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).