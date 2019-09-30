Доллар обвалился до уровня 2015 года: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n2966,3376\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2408,2809\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2424,9127\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n222,7777\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7387\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2633,4552\r\n\r\n\r\n\r\nСогласно данным НБУ, гривна достигла максимальных значений в 2019 году.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДинамика курса гривны. График: НБУ\r\nКурс доллара к гривне сегодня, согласно архиву курса валют finance.ua, достиг уровня октября 2015 года.\r\nДинамика курса гривны. График: finance.ua\r\nОфициальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОфициальный курс гривны к доллару UAH\/USD:\r\n\r\n\r\n\r\n23 сентября\r\n24 сентября\r\n25 сентября\r\n26 сентября\r\n27-29 сентября\r\n30 сентября\r\n\r\n\r\n24,4326\r\n24,3272\r\n24,2095\r\n24,1202\r\n24,1870\r\n24,0828\r\n\r\n\r\n\r\nОфициальный курс гривны к иностранным валютам на 30 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюты\r\nКоличество единиц\r\nНазвание валюты\r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралийский доллар\r\n1626,8951\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанский манат\r\n1416,6358\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбелорусский рубль\r\n1346,4849\r\n\r\n\r\n975 BGN\r\n100\r\nболгарский лев\r\n116,1009\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n20,0958\r\n\r\n\r\n344 HKD\r\n100\r\nгонконгский доллар\r\n307,1909\r\n\r\n\r\n208 DKK\r\n100\r\nдатская крона\r\n352,7217\r\n\r\n\r\n840 USD\r\n100\r\nдоллар США\r\n2408,2809\r\n\r\n\r\n978 EUR\r\n100\r\nЕвро\r\n2633,4552\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nегипетский фунт\r\n148,1308\r\n\r\n\r\n392 JPY\r\n1000\r\nиена\r\n222,7777\r\n\r\n\r\n985 PLN\r\n100\r\nзлотый\r\n600,3545\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nиндийская рупия\r\n341,7032\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nиранский риал\r\n0,5734\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадский доллар\r\n1817,0532\r\n\r\n\r\n191 HRK\r\n100\r\nкуна\r\n355,4736\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканский песо\r\n122,6917\r\n\r\n\r\n498 MDL\r\n100\r\nмолдавский лей\r\n135,804\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновый израильский шекель\r\n691,2682\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландский доллар\r\n1514,5245\r\n\r\n\r\n578 NOK\r\n100\r\nнорвежская крона\r\n265,5897\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n159,767\r\n\r\n\r\n643 RUB\r\n10\r\nроссийский рубль\r\n3,7387\r\n\r\n\r\n946 RON\r\n100\r\nрумынский лей\r\n554,2366\r\n\r\n\r\n360 IDR\r\n10000\r\nрупия\r\n17,0016\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудовский риял\r\n642,2082\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсингапурский доллар\r\n1744,01\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3285,4994\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтенге\r\n6,2128\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецкая лира\r\n425,4714\r\n\r\n\r\n348 HUF\r\n1000\r\nфоринт\r\n78,4841\r\n\r\n\r\n826 GBP\r\n100\r\nфунт стерлингов\r\n2966,3376\r\n\r\n\r\n203 CZK\r\n100\r\nчешская крона\r\n101,906\r\n\r\n\r\n752 SEK\r\n100\r\nшведская крона\r\n246,0943\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарский франк\r\n2424,9127\r\n\r\n\r\n156 CNY\r\n100\r\nюань женьминьби\r\n337,852\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 4%.\r\nТем временем МВФ считает рост экономики Украины недостаточным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n