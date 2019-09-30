Доллар обвалился до уровня 2015 года: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 2966,3376 100 долларов США 2408,2809 100 швейцарских франков 2424,9127 1000 иен 222,7777 10 российских рублей 3,7387 100 евро 2633,4552

Согласно данным НБУ, гривна достигла максимальных значений в 2019 году.

Динамика курса гривны. График: НБУ

Курс доллара к гривне сегодня, согласно архиву курса валют finance.ua, достиг уровня октября 2015 года.

Динамика курса гривны. График: finance.ua

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27-29 сентября 30 сентября 24,4326 24,3272 24,2095 24,1202 24,1870 24,0828

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 сентября:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 100 австралийский доллар 1626,8951 944 AZN 100 азербайджанский манат 1416,6358 933 BYN 10 белорусский рубль 1346,4849 975 BGN 100 болгарский лев 116,1009 410 KRW 1000 вона 20,0958 344 HKD 100 гонконгский доллар 307,1909 208 DKK 100 датская крона 352,7217 840 USD 100 доллар США 2408,2809 978 EUR 100 Евро 2633,4552 818 EGP 100 египетский фунт 148,1308 392 JPY 1000 иена 222,7777 985 PLN 100 злотый 600,3545 356 INR 1 000 индийская рупия 341,7032 364 IRR 1 000 иранский риал 0,5734 124 CAD 100 канадский доллар 1817,0532 191 HRK 100 куна 355,4736 484 MXN 100 мексиканский песо 122,6917 498 MDL 100 молдавский лей 135,804 376 ILS 100 новый израильский шекель 691,2682 554 NZD 100 новозеландский доллар 1514,5245 578 NOK 100 норвежская крона 265,5897 710 ZAR 100 ренд 159,767 643 RUB 10 российский рубль 3,7387 946 RON 100 румынский лей 554,2366 360 IDR 10000 рупия 17,0016 682 SAR 100 саудовский риял 642,2082 702 SGD 100 сингапурский доллар 1744,01 960 XDR 100 СПЗ 3285,4994 398 KZT 100 тенге 6,2128 949 TRY 100 турецкая лира 425,4714 348 HUF 1000 форинт 78,4841 826 GBP 100 фунт стерлингов 2966,3376 203 CZK 100 чешская крона 101,906 752 SEK 100 шведская крона 246,0943 756 CHF 100 швейцарский франк 2424,9127 156 CNY 100 юань женьминьби 337,852

Как сообщали Українські Новини, в августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 4%.

Тем временем МВФ считает рост экономики Украины недостаточным.