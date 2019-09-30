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30 сентября 2019, понедельник, 06:00 818 Инфографика
Экономика 2019-09-30T06:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар обвалился до уровня 2015 года: курс валют

Доллар обвалился до уровня 2015 года: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 2966,3376
100 долларов США 2408,2809
100 швейцарских франков 2424,9127
1000 иен 222,7777
10 российских рублей 3,7387
100 евро 2633,4552

Согласно данным НБУ, гривна достигла максимальных значений в 2019 году.

Динамика курса гривны. График: НБУДинамика курса гривны. График: НБУ

Курс доллара к гривне сегодня, согласно архиву курса валют finance.ua, достиг уровня октября 2015 года.

Динамика курса гривны. График: finance.uaДинамика курса гривны. График: finance.ua

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27-29 сентября 30 сентября
24,4326 24,3272 24,2095 24,1202 24,1870 24,0828

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 сентября:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 австралийский доллар 1626,8951
944 AZN 100 азербайджанский манат 1416,6358
933 BYN 10 белорусский рубль 1346,4849
975 BGN 100 болгарский лев 116,1009
410 KRW 1000 вона 20,0958
344 HKD 100 гонконгский доллар 307,1909
208 DKK 100 датская крона 352,7217
840 USD 100 доллар США 2408,2809
978 EUR 100 Евро 2633,4552
818 EGP 100 египетский фунт 148,1308
392 JPY 1000 иена 222,7777
985 PLN 100 злотый 600,3545
356 INR 1 000 индийская рупия 341,7032
364 IRR 1 000 иранский риал 0,5734
124 CAD 100 канадский доллар 1817,0532
191 HRK 100 куна 355,4736
484 MXN 100 мексиканский песо 122,6917
498 MDL 100 молдавский лей 135,804
376 ILS 100 новый израильский шекель 691,2682
554 NZD 100 новозеландский доллар 1514,5245
578 NOK 100 норвежская крона 265,5897
710 ZAR 100 ренд 159,767
643 RUB 10 российский рубль 3,7387
946 RON 100 румынский лей 554,2366
360 IDR 10000 рупия 17,0016
682 SAR 100 саудовский риял 642,2082
702 SGD 100 сингапурский доллар 1744,01
960 XDR 100 СПЗ 3285,4994
398 KZT 100 тенге 6,2128
949 TRY 100 турецкая лира 425,4714
348 HUF 1000 форинт 78,4841
826 GBP 100 фунт стерлингов 2966,3376
203 CZK 100 чешская крона 101,906
752 SEK 100 шведская крона 246,0943
756 CHF 100 швейцарский франк 2424,9127
156 CNY 100 юань женьминьби 337,852

Как сообщали Українські Новини, в августе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с июлем на 4%.

Тем временем  МВФ считает рост экономики Украины недостаточным.

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