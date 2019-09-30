Курс валют в обменниках взлетел после продолжительного падения

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 сентября на 3,17 коп. до 24,3050 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 23,9879 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,95 коп. до 26,1297 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,92 коп. до 26,6238 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,9879 24,3050 26,1297 26,6238 3,40 3,87 Максимальный 24,1000 24,7000 26,3000 27,1000 3,70 5,00 Минимальный 23,7000 24,1700 25,7500 26,4000 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Тем временем, международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике для продолженя программы сотрудничества с Украиной.