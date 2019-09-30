Курс валют в обменниках взлетел после продолжительного падения

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 сентября на 3,17 коп. до 24,3050 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 23,9879 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 3,95 коп. до 26,1297 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 3,92 коп. до 26,6238 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n23,9879\r\n24,3050\r\n26,1297\r\n26,6238\r\n3,40\r\n3,87\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,1000\r\n24,7000\r\n26,3000\r\n27,1000\r\n3,70\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n23,7000\r\n24,1700\r\n25,7500\r\n26,4000\r\n2,50\r\n3,69\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем, международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года. \r\nМиссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике для продолженя программы сотрудничества с Украиной.