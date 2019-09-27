Российский рубль подскочил перед выходными в обменниках Киева

В пятницу, 27 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 26 сентября, вырос на 2 копейки и составляет 3,38 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 2 копейки и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 27 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,38 3,87 Максимальный 3,70 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Тем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH/USD, а евро перед выходными рекордно обвалился.