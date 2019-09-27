Российский рубль подскочил перед выходными в обменниках Киева

В пятницу, 27 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 26 сентября, вырос на 2 копейки и составляет 3,38 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля упал на 2 копейки и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 27 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,38\r\n\r\n\r\n3,87\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,70\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,30\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\nТем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны. \r\nНациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH\/USD, а евро перед выходными рекордно обвалился.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n