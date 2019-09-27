Евро перед выходными рекордно обвалился: курс валют в обменниках 27 сентября

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 сентября на 2,83 коп. до 24,2876 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,68 коп. до 23,9738 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,25 коп. до 26,1244 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,16 коп. до 26,6029 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,9738 24,2876 26,1244 26,6029 3,36 3,88 Максимальный 24,0600 24,7000 26,3000 27,1000 3,70 5,00 Минимальный 23,8000 24,1100 25,9500 26,3500 2,30 3,65

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Тем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH/USD