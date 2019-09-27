Евро перед выходными рекордно обвалился: курс валют в обменниках 27 сентября

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 сентября на 2,83 коп. до 24,2876 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,68 коп. до 23,9738 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 8,25 коп. до 26,1244 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 10,16 коп. до 26,6029 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n23,9738\r\n24,2876\r\n26,1244\r\n26,6029\r\n3,36\r\n3,88\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,0600\r\n24,7000\r\n26,3000\r\n27,1000\r\n3,70\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n23,8000\r\n24,1100\r\n25,9500\r\n26,3500\r\n2,30\r\n3,65\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны. \r\nНациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH\/USD