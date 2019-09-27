Гривна обвалилась на выходные: курс валют до понедельника

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH\/USD в то время, как курс доллара немного просел, а евро снова обвалился в обменниках.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n2989,1749\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2418,6956\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2435,1705\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n224,715\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7622\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2645,5692\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\nТем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны.