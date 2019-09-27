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27 сентября 2019, пятница, 05:55 603
Финансы 2019-09-27T05:55:01+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась на выходные: курс валют до понедельника

Гривна обвалилась на выходные: курс валют до понедельника

Гривны. Фото: prozoro.info
Гривны. Фото: prozoro.info

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 сентября, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH/USD в то время, как курс доллара немного просел, а евро снова обвалился в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 2989,1749
100 долларов США 2418,6956
100 швейцарских франков 2435,1705
1000 иен 224,715
10 российских рублей 3,7622
100 евро 2645,5692

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Тем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны

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