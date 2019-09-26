Курс доллара немного просел, а евро снова обвалился в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 сентября на 0,18 коп. до 24,3176 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,50 коп. до 23,9782 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,31 коп. до 26,2167 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,72 коп. до 26,7100 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,9782 24,3176 26,2167 26,7100 3,40 3,89 Максимальный 24,0800 24,7000 26,4000 27,1000 3,70 5,00 Минимальный 23,5000 24,1500 26,0000 26,4500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 24,20 UAH/USD. Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 сентября на 7,77 коп. до 24,3319 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,06 коп. до 23,9942 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH/USD.