Курс доллара немного просел, а евро снова обвалился в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 сентября на 0,18 коп. до 24,3176 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,50 коп. до 23,9782 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 2,31 коп. до 26,2167 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,72 коп. до 26,7100 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n23,9782\r\n24,3176\r\n26,2167\r\n26,7100\r\n3,40\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,0800\r\n24,7000\r\n26,4000\r\n27,1000\r\n3,70\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n23,5000\r\n24,1500\r\n26,0000\r\n26,4500\r\n2,50\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 24,20 UAH\/USD. Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 сентября на 7,77 коп. до 24,3319 UAH\/USD, курс покупки понизился на 9,06 коп. до 23,9942 UAH\/USD.\r\nТем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH\/USD.