Гривня обвалилася на вихідні: курс валют до понеділка

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27-29 вересня, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH\/USD у той час, як курс долара трохи просів, а євро знову обвалився в обмінниках.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 вересня, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n2989,1749\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2418,6956\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2435,1705\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n224,715\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7622\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2645,5692\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Також експерт заявив, що "зелений" проб'є психологічну позначку і дав прогноз курсу долара. Крім того, з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.\r\nТим часом НБУ дозволив банкам округлювати суми касових операцій і пообіцяв, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук, а з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні.