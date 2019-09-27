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27 вересня 2019, пʼятниця, 05:55 62
Фінанси 2019-09-27T07:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня обвалилася на вихідні: курс валют до понеділка

Гривня обвалилася на вихідні: курс валют до понеділка

Гривні. Фото: prozoro.info
Гривні. Фото: prozoro.info

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27-29 вересня, на 6,68 коп. до 24,1870 UAH/USD у той час, як курс долара трохи просів, а євро знову обвалився в обмінниках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 вересня, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 2989,1749
100 доларів США 2418,6956
100 швейцарських франків 2435,1705
1000 ієн 224,715
10 російських рублів 3,7622
100 євро 2645,5692

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Також експерт заявив, що "зелений" проб'є психологічну позначку і дав прогноз курсу долара. Крім того, з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Тим часом НБУ дозволив банкам округлювати суми касових операцій і пообіцяв, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук, а з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні.

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