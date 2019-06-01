Трамп пригласил Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский благодарит Президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вишингтон.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон", - сказано в нем.

Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

При этом не уточняется, когда такой визит планируется.

Согласно сообщению, законопроект направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств Вооруженным силам, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Как сообщали Українські Новини, Макрон пригласил Зеленского во Францию.

Также Европейский Союз ожидает визит Зеленского в Брюссель (Бельгия) в июне.