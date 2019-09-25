Доллар продолжает рекордное падение: курс валют в середине недели

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 сентября на 7,77 коп. до 24,3319 UAH\/USD, курс покупки понизился на 9,06 коп. до 23,9942 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 8,71 коп. до 26,2808 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 11,67 коп. до 26,7725 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n23,9942\r\n24,3319\r\n26,2808\r\n26,7725\r\n3,39\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,1100\r\n24,9000\r\n26,4500\r\n27,5000\r\n3,71\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n23,5500\r\n24,1700\r\n26,0000\r\n26,5000\r\n2,50\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют. Также появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\nТакже НБУ продолжает укреплять гривну - курс подскочил почти на 12 копеек.\r\nТем временем в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.