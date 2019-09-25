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25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября 2019, среда, 10:41 57
Финансы 2019-09-25T10:42:42+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает рекордное падение: курс валют в середине недели

Доллар продолжает рекордное падение: курс валют в середине недели

Доллары. Фото: planetakartinok
Доллары. Фото: planetakartinok

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 сентября на 7,77 коп. до 24,3319 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,06 коп. до 23,9942 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,71 коп. до 26,2808 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,67 коп. до 26,7725 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,9942 24,3319 26,2808 26,7725 3,39 3,89
Максимальный 24,1100 24,9000 26,4500 27,5000 3,71 5,00
Минимальный 23,5500 24,1700 26,0000 26,5000 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют. Также появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Также НБУ продолжает укреплять гривну - курс подскочил почти на 12 копеек.

Тем временем в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

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