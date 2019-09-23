Опухоль Заворотнюк неоперабельна и актриса осталась в больнице без мужа

Раковая опухоль известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной и ее состояние врачи будут поддерживать исключительно медикаментами.\r\nОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.\r\n"Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы", - сказано в нем. \r\nСообщается, что на данный момент состояние Заворотнюк оценивается как стабильно тяжелое и в отделении терапии частной московской клиники с актрисой постоянно находится ее директор. Периодически ее навещают дочь и мать, а супруг Заворотнюк Петр Чернышев был вынужден покинуть ее из-за работы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ из-за того, что она не могла дышать самостоятельно, но ее состояние ухудшилось из-за него.\r\nПозже актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение - Заворотнюк перенесла две операции. СМИ писали, что у актрисы появились шансы на выздоровление.\r\nРоссийский нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту. При этом победить опухоль Заворотнюк уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".