Опухоль Заворотнюк неоперабельна и актриса осталась в больнице без мужа

Раковая опухоль известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной и ее состояние врачи будут поддерживать исключительно медикаментами.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

"Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы", - сказано в нем.

Сообщается, что на данный момент состояние Заворотнюк оценивается как стабильно тяжелое и в отделении терапии частной московской клиники с актрисой постоянно находится ее директор. Периодически ее навещают дочь и мать, а супруг Заворотнюк Петр Чернышев был вынужден покинуть ее из-за работы.

Как сообщали Українські Новини, Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ из-за того, что она не могла дышать самостоятельно, но ее состояние ухудшилось из-за него.

Позже актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение - Заворотнюк перенесла две операции. СМИ писали, что у актрисы появились шансы на выздоровление.

Российский нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту. При этом победить опухоль Заворотнюк уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".