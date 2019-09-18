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18 сентября 2019, среда, 19:18 352
Общество 2019-09-18T19:44:15+03:00
Українські Новини
Мужчина, открывший стрельбу на мосту Метро, выдвинул первые требования

Мужчина, открывший стрельбу на мосту Метро, выдвинул первые требования

Мужчина назвал первые условия. Фото: Facebook/Типичный Киев
Мужчина назвал первые условия. Фото: Facebook/Типичный Киев

Сегодня, 18 сентября, в Киеве случился транспортный коллапс из-за мужчины, который угрожает взорвать мост Метро. Стало известно о его первых требованиях. 

Как сообщают СМИ, мужчину зовут Алексей Белько. Он требует от руководителей государства прекратить капитуляции на донбасском фронте, сообщает "Типичный Киев".

Сообщается, что на начало моста заехал БТР с флагом Украины.

Напомним, ранее неизвестный ехал на автомобиле по мосту Метро, после чего мужчина остановился и начал угрожать, что подорвет все в местности. После мужчина все же открыл стрельбу и угрожает взорвать мост. В связи с этим началась спецоперация.

Также сообщалось, что в руках у мужчины видели "какие-то кнопки", предположительно самодельное взрывное устройство.

По информации СМИ 42-летний Белько уроженец Фороса, который находится в аннексированном Россией Крыму. 

Кроме того, правоохранители рассказали, что в июне этого года Алексей Белько добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов.

Тем временем из-за сложившейся ситуации в Киеве закрыли 6 станций метро.

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