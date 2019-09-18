Мужчина, открывший стрельбу на мосту Метро, выдвинул первые требования

Сегодня, 18 сентября, в Киеве случился транспортный коллапс из-за мужчины, который угрожает взорвать мост Метро. Стало известно о его первых требованиях.

Как сообщают СМИ, мужчину зовут Алексей Белько. Он требует от руководителей государства прекратить капитуляции на донбасском фронте, сообщает "Типичный Киев".



Сообщается, что на начало моста заехал БТР с флагом Украины.



Напомним, ранее неизвестный ехал на автомобиле по мосту Метро, после чего мужчина остановился и начал угрожать, что подорвет все в местности. После мужчина все же открыл стрельбу и угрожает взорвать мост. В связи с этим началась спецоперация.



Также сообщалось, что в руках у мужчины видели "какие-то кнопки", предположительно самодельное взрывное устройство.



По информации СМИ 42-летний Белько уроженец Фороса, который находится в аннексированном Россией Крыму.



Кроме того, правоохранители рассказали, что в июне этого года Алексей Белько добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов.



Тем временем из-за сложившейся ситуации в Киеве закрыли 6 станций метро.